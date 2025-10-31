Експромоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю WBN висловився про наступний крок абсолютного чемпіона світу:

Я не маю уявлення, що він робитиме. Єдине, в чому я можу бути впевнений після нещодавньої розмови з ним, це у тому, що він прийме рішення самостійно. Він, найімовірніше, розгляне варіанти та визначиться наступний крок. Але я запевнив його, що якщо йому колись знадобиться голос за відставку, він точно його отримає!

Я не можу стверджувати, що Його Високоповажність (Туркі Аль-аш Шейх) зацікавлений у проведенні цього бою, оскільки я не обговорював це з ним. Можу припустити, що Велика Британія не розглядається як ймовірне місце проведення, якщо він колись відбудеться.