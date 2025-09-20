Кріс Юбенк-молодший різко розкритикував промоутера Едді Хірна
Британець назвав Хірна втіленням покидька
близько 1 години тому
Кріс Юбенк-молодший
Чемпіон IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) жорстко висловився про промоутера Едді Хірна, який працює з його суперником Конором Бенном (23-1, 14 КО), передає Bad Left Hook.
«Хірн — поганець, який вдає, що він хороший хлопець. Якби він визнав, що він поганець, мені не було б що сказати. Але той факт, що він поводиться так, ніби піклується про людей і робить усе для них, а це не так, робить його неприємним. Він — втілення покидька».
Конфлікт між боксерами та їх командами загострюється перед реваншем, що відбудеться 15 листопада.
У квітні Юбенк уже переміг Бенна одностайним рішенням суддів. Їх перший бій був одним із найгучніших у британському боксі.