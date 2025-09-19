Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (23-1, 14 KO) для The Ring заявив, що після реваншу проти чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) його головною метою стане бій за титул чемпіона світу WBC у напівсередній ваговій категорії проти Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

«У цій ваговій категорії у мене немає довгострокової кар’єри. Я точно не середньоваговик і відразу повернуся у напівсередню вагу.

Ми всього за вісім тижнів до бою, і зараз я важу близько 156 фунтів (приблизно 70,8 кг). Я тільки піднімався у вазі, щоб мати шанс на бій з Юбенком, але після цього буду боксувати у напівсередній вазі.

Крокер не є моєю метою. Моя мета — Барріос. Його пояс WBC має моє ім’я. Це пояс, який я хочу. Я поїду до Америки, переможу чемпіона і привезу пояс додому.

Я вже маю цей пояс у своєму залі, бо його виграв мій батько. Цей пояс для мене означає все, і тепер я хочу свій власний, щоб додати до сімейної колекції».