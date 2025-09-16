Денис Сєдашов

Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявив, що не планує повертатися у першу середню вагову категорію після історичної перемоги над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова наводить secondsout.com.

37-річний уродженець Омахи минулими вихідними здобув титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, перемігши Альвареса одностайним рішенням суддів на заповненому стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі (США). Цей тріумф став підтвердженням статусу Кроуфорда як одного з найкращих боксерів свого покоління.

На післяматчовій пресконференції Кроуфорда запитали, чи може він знову знизити вагу та провести бій у першій середній категорії, зокрема проти свого співвітчизника Джарона Енніса.

«Ні. Я не збираюся збавляти вагу до 154 фунтів (70 кг). Теренс Кроуфорд

