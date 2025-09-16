Рой Джонс-молодший радить Кроуфорду піти на пенсію
Легендарний ексчемпіон назвав американця унікальним після звитяги над Канело
близько 1 години тому
Рой Джонс-младший
Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший в інтерв’ю Boxing King Media високо оцінив абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) після його перемоги над Саулєм Альваресом.
«Йому немає рівних. Він однаково сильний у будь-якій стійці й справжній переможець за натурою. Якби я був на місці Бада, то вже завершив би кар’єру. Хто здатний перевершити те, що він щойно показав?».
Кроуфорд здолав Канело одноголосним рішенням суддів, ставши першим абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в еру чотирьох поясів. Перемога підняла його на вершину рейтингу pound-for-pound.