Володимир Кириченко

Новий абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для Netflix прокоментував свою перемогу над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Знаєте, «ноунеймом» може бути кожен. Багато людей сумнівалися в мені – «ні з ким не бився, не вмію продавати, немає харизми…» Мене списували роками і роками, а сьогодні всьому цьому настав кінець».

Було багато питань щодо того, як ти прийматимеш удари, тиск, як почуватимешся в цій вазі… Жоден з цих факторів не зіграв ролі, чи не так?

«Взагалі ні. Я ж про це казав. Я завжди спарингував з більшими хлопцями, бо я був занадто сильним. Битися у вищій категорії і не мати необхідності зганяти вагу – мені це навіть допомогло».

Нагадаємо, що цього ранку Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі.