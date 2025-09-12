Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) під час пресконференції відповів на питання про те, чи може провести бій з володарем титулу WBC у напівважкій вазі мексиканцем Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО).

Цитує Канело The Ring.

Хоч би яким грандіозним був цей бій, хоч би якими великими були очікування, експерти та вболівальники все одно вимагатимуть бою проти Давіда Бенавідеса. Чи можна уявити собі, що цей бій відбудеться до кінця вашої кар’єри?

«Послухайте, я ніколи ні від чого не відмовляюся. Побачимо пізніше, але я на 100% зосереджений на цьому бою».

13 вересня у Лас-Вегасі Альварес проведе бій з Теренсом Кроуфордом, на кону буде звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

Нагадаємо, переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC.