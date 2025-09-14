Новоспечений абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокоментував свою перемогу над зірковим мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Вся слава Богу наді мною. Віддаю йому славу повністю. Бо без нього я не був би тут, і, як я і казав, я тут не випадково.

Він благословив мене, зробив можливою цю подію, цю ніч, лише для мене. Я вам про це все казав. Це все він.

Канело – великий чемпіон. Знімаю свого капелюха перед ним. Він – сильний суперник. Як я завжди казав, я не маю нічого, окрім поваги до нього, я великий його фанат, і він бився як чемпіон.

Чи останній це бій в карʼєрі? Не знаю. Ми обговоримо це з командою.

Хочу подякувати всім – тим, хто підтримував мене, і моїм хейтерам. Вдячний вам усім. Ви створили цю подію. Вдячний всім, хто прийшов підтримати Канело, хто прийшов підтримати мене. Ми повернемося додому до наших дітей. Сподіваюся, всі сьогодні будуть в безпеці».