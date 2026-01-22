Олег Гончар

Президент Zuffa Boxing Дейна Вайт висловився щодо можливого бою за участю Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в боях своєї організації.

Вайт назвав Кроуфорда найвеличнішим боксером свого покоління.

Він – найвеличніший боксер в історії, це сто відсотків. Я вважаю, що йому треба було виходити й битися з усіма. Дейна Вайт

Дейна зазначив, що після поєдинку проти Еррола Спенса стало очевидно, наскільки Кроуфорд сильний і талановитий боксер, додавши, що той йому справді імпонує і є чудовою людиною.

Також Вайт повідомив, що Zuffa Boxing планує провести кілька боїв у Лас-Вегасі, після чого оцінить ситуацію і, ймовірно, зв’яжеться з Кроуфордом через шість–сім місяців.

Востаннє Теренс Кроуфорд виходив на ринг 13 вересня 2025 року, коли одностайним рішенням суддів переміг Сауля Альвареса. Пізніше американець оголосив про завершення кар'єри.

