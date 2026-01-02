Олег Шумейко

Зірка боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) у своїх соцмережах розповів, кого з суперників виділяє як найбільш небезпечного – це не Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO):

Ні, (Канело не був найважчим бійцем, з яким я коли-небудь бився). (Юріоркіс) Гамбоа (був важчим бійцем, з яким я розділяв ринг) І це було у вазі 135 фунтів (ліміт легкої ваги). Теренс Кроуфорд

