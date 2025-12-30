Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для YouTube-каналу Adin Live відповів на питання про можливий бій проти ексволодаря титулів у пʼяти дивізіонах Флойда Мейвезера-молодшого.

Як би розгорнувся бій між тобою та Флойдом? Що б ти робив, щоб перемогти його?

«Це була б хороша шахова партія. Флойд – один з найвидатніших шахістів. Тож це була б гра, хто кого перехитрить.

Ти б з ним бився?

«Ні, чувак. Флойд старий. Флойд закінчив.

Виставковий бій.

«Флойд не влаштовує виставкові бої зі справжніми бійцями, чувак. Чому всі так накидаються на Флойда, чувак? Ми повинні поважати одного з найвидатніших. Флойд – GOAT».

