Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думками про непереможного Кішона Девіса (13-0, 9 КО). Слова боксера навів портал BoxingScene.

«Я думаю, що найближчий до Теренса Кроуфорда, той, хто має шанс зробити те, що зробив Кроуфорд, — це Кейшон Девіс».

У вересні 2025-го Теренс Кроуфорд одноголосним рішенням переміг Сауля Альвареса. У грудні він оголосив про завершення кар'єри.

31 січня 2026-го Девіс проведе бій проти Джемейна Ортіса.