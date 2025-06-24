Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі на своєму YouTube-каналі поділився очікуваннями від поєдинку між володарем титулу WBA у напівсередній вазі американець Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і абсолютом у другому середньому дивізіоні мексиканець Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі на своєму YouTube-каналі поділився очікуваннями від поєдинку між володарем титулу WBA у напівсередній вазі американець Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і абсолютом у другому середньому дивізіоні мексиканець Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.