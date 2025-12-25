Володимир Кириченко

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) піднявся на першу сходинку після того, як Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) завершив кар’єру.

У топ-10 піднявся чемпіон світу за версіями WBA та WBO у мінімальній ваговій категорії Оскар Колласо (13-0, 10 KO).

Рейтинг P4P від The Ring:

1 (2). Олександр Усик

2 (3). Наоя Іноуе

3 (4). Джессі Родрігес

4 (5). Дмитро Бівол

5 (6). Артур Бетербієв

6 (7). Дзунто Накатані

7 (8). Шакур Стівенсон

8 (9). Давід Бенавідес

9 (10). Девін Хейні

10 (-). Оскар Колласо

Нагадаємо, WBO виключила українця Владислава Сіренка з оновленого рейтингу.