Усик – на вершині рейтингу P4P від The Ring, Кроуфорд віддав своє місце
близько 1 години тому
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) піднявся на першу сходинку після того, як Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) завершив кар’єру.
У топ-10 піднявся чемпіон світу за версіями WBA та WBO у мінімальній ваговій категорії Оскар Колласо (13-0, 10 KO).
Рейтинг P4P від The Ring:
1 (2). Олександр Усик
2 (3). Наоя Іноуе
3 (4). Джессі Родрігес
4 (5). Дмитро Бівол
5 (6). Артур Бетербієв
6 (7). Дзунто Накатані
7 (8). Шакур Стівенсон
8 (9). Давід Бенавідес
9 (10). Девін Хейні
10 (-). Оскар Колласо
Нагадаємо, WBO виключила українця Владислава Сіренка з оновленого рейтингу.
