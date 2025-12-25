Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) для YouTube-каналу The Art Of Dialogue поділився думками про поєдинок проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Власне, я сам організував цей бій, і зробив це тому, що хочу випробувати себе. Я знаю, що Тео – неймовірний боєць, знаю, що він на дуже високому рівні. Я знаю, що можу його перемогти, але також розумію, що це має стати серйозним випробуванням, тож я готовий».

Також Шакур розповів, чи має занепокоєння щодо бою в рідному місті Теофімо – Нью-Йорку.

«Він не з Нью-Йорка. Можливо, він народився у Нью-Йорку, але бути з Нью-Йорка – це коли ти виріс там, коли це твоє середовище. Я знаю його багато років і завжди бачив його у Флориді. Саме звідти він, із Флориди. Тому я не сприймаю його як бійця з Нью-Йорка. А чи повинен я домінувати? Думаю, у кожному бою, який я організовую, я хочу домінувати. Неважливо, хто переді мною – я хочу домінувати. Хочу перемагати так, щоб у суддів не виникало навіть думки мене пограбувати. Гадаю, ця перемога підніме мене до топ-5 P4P. Думаю, це зробить мене одним із найкращих бійців мого покоління. Це утвердить, що я і є той хлопець».

Нагадаємо, поєдинок між Теофімо та Шакуром відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу The Ring VI у Нью-Йорку. Подію транслюватиме DAZN.

