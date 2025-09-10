Кроуфорд спростував чутки про травму перед боєм із Альваресом
Чемпіон запевнив, що перебуває у відмінній фізичній формі
близько 1 години тому
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) категорично заперечив інформацію про нібито травму плеча напередодні поєдинку проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), повідомляє BoxingScene.
Кроуфорд назвав чутки про травму вигадкою та висловив упевненість у своїй фізичній формі.
«Така вигадка про травму плеча — нісенітниця. Сила для мене завжди була на висоті».
Він також пообіцяв довести свою перевагу в ринзі та змусити критиків замовкнути.
Бій Кроуфорд – Альварес відбудеться 13 вересня на Allegiant Stadium у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, IBF і The Ring у другій середній вазі.
