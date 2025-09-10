Олег Гончар

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокоментував освистування з боку вболівальників під час церемонії прибуття на бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) в Лас-Вегасі, повідомляє The Ring.

Кроуфорд залишився незворушним, заявивши, що вже звик до подібної реакції.

«Усе нормально. Мене вже освистували раніше. Вони ж не можуть боксувати замість нього, тож це не має значення». Теренс Кроуфорд

На звинувачення вболівальників, що він буде «тікати» від Альвареса в ринзі, американець відповів, що бігатиме у Сауля по голові і потім фанати мексиканця плакатимуть.

Поєдинок між Кроуфордом і Альваресом відбудеться 13 вересня на Allegiant Stadium у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, IBF і The Ring у другій середній вазі.