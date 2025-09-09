Ворд – про бій Канело з Кроуфордом: «Буде набагато більше екшену, аніж ми думаємо»
Андре вважає, що обом бійцям є що втрачати
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Андре Ворд поділився очікуваннями від поєдинку Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Американця цитує vringe.com:
У мене десь 10 різних сценаріїв для цього поєдинку. Очевидно, що я тут не б'юся, але я дуже багато думав про цей бій. Є ідеї, але ми просто не знаємо, як складеться бій. Особисто я вважаю, враховуючи те, що на кону, і обидва бійці продовжують свої кар'єри… Я маю на увазі, що Канело, схоже, хоче продовжувати, не збирається найближчим часом зупинятися, але має великий пробіг. Я не впевнений, наскільки довго хоче ще битися Теренс Кроуфорд. Їм обом це потрібно, дуже потрібно. Я думаю, у нас буде набагато більше екшену, аніж ми думаємо. Звичайно, буде тактика та стратегія, але я думаю, навіть це буде на найвищому рівні. У трьох боях (Канело) з Головкіним моментами були речі високого рівня. Я впевнений, що будуть і певні моменти з Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом, бо їм справді потрібний цей бій.
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Боксери напередодні провели дуель поглядів.