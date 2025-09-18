Портер – про перемогу Кроуфорда над Альваресом: «Канело вже не той і він це знає»
Шон не розуміє рахунок суддів
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Шон Портер у своєму Twitter висловився про результат поєдинку Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):
Перед чемпіонськими раундами 8:2. 1 чи 2 потужних удари не вирішують результат раунду. Можливо, для цих суддів все саме так, але не для бійців зі США!!
10:2 «Бад» Кроуфорд. Теренс робив все ніби за підручником… Продуманий розрахунок.
Канело вже не той і він це знає.
Нагадаємо, що Кроуфорд очолив рейтинг P4P від ESPN.