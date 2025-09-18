Колишній чемпіон світу Шон Портер у своєму Twitter висловився про результат поєдинку Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Перед чемпіонськими раундами 8:2. 1 чи 2 потужних удари не вирішують результат раунду. Можливо, для цих суддів все саме так, але не для бійців зі США!!

10:2 «Бад» Кроуфорд. Теренс робив все ніби за підручником… Продуманий розрахунок.

Канело вже не той і він це знає.