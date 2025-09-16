Кроуфорд відреагувавв на слова Канело, що Теренс «значно кращий» за Мейвезера
«Бад» вважає, що вони з «Мані» найкращі бійці своїх ер
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон надсередньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) відреагував на похвалу Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) після перемоги над Канело. Слова американця наводить secondsout.com:
(Канело) був на рингу з нами обома. Люди можуть говорити, що хочуть, але він насправді був на рингу з нами обома. В одному випадку він відчував себе у найкращій формі, а в іншому – що він був у невигідному становищі через пункт про регідратацію, коли був молодшим. Я не виходжу з цього. Флойд – найкращий боєць своєї епохи, а я відчуваю, що я найкращий боєць своєї епохи.
Нагадаємо, що Кроуфорд очолив рейтинг P4P від The Ring.