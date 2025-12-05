Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-1, 18 KO) та володар титулу WBA у другій напівлегкій Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) успішно пройшли зважування напередодні поєдинку.

Обидва боксери вклалися в ліміт першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг). Крус показав на вагах 62,87 кг, а під Роучем ваги показали 63,32 кг.

Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо, Техас, США. За правилами WBA, Роуча позбавлять титулу одразу після початку бою, оскільки він переходить у вищу вагу.

На кону — статус обов’язкового претендента на пояс WBC у першій напівсередній.

Нагадаємо, раніше провалив зважування Стівен Фултон, який провалив зважування в андеркарті шоу.