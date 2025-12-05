Крус і Роуч пройшли зважування перед боєм у Сан-Антоніо
Роуч незначно переважив суперника
близько 2 годин тому
Крус - Роуч
Тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-1, 18 KO) та володар титулу WBA у другій напівлегкій Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) успішно пройшли зважування напередодні поєдинку.
Обидва боксери вклалися в ліміт першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг). Крус показав на вагах 62,87 кг, а під Роучем ваги показали 63,32 кг.
Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо, Техас, США. За правилами WBA, Роуча позбавлять титулу одразу після початку бою, оскільки він переходить у вищу вагу.
На кону — статус обов’язкового претендента на пояс WBC у першій напівсередній.
Нагадаємо, раніше провалив зважування Стівен Фултон, який провалив зважування в андеркарті шоу.
