Кривдник Берінчика не націлюється на титул Ломаченка після завершення кар’єри українця
Девіс не зацікавлений у поєдинку за пояс IBF
близько 4 годин тому
Фото: Sky Sports
Чемпіон WBO Кішон Девіс (13-0, 9 KO) чесно зізнався, що не планує битися з Реймондом Муратальєю (23-0, 17 KO), який стане повноцінним чемпіоном IBF після завершення кар’єри Василем Ломаченком (18-3, 12 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Я не буду з ним битися. Відкритим текстом говорю. По-перше, зараз у цьому бою особливого інтересу немає. По-друге, навіщо мені платити за ще один пояс? Щоб що? Вистачає й того, що я плачу за цей (показує пояс WBO).
Промоутер Василя визнав, що йому бракуватиме підопічного.