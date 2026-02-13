«Ти утримуєш дивізіон». У Великій Британії закликали Усика завершити кар’єру
Оладіпо вважає, що українцю варто повісити рукавички на цвях
близько 2 годин тому
Експерт боксу Аде Оладіпо зізнався, що хоче завершення кар’єри Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Коли бійці продовжують кар'єру, залишаються, залишаються і залишаються – це стає небезпечно. Поговоримо про бійця, якому я вважаю краще завершити кар'єру, але він не збирається її завершувати. Але зараз він ніби утримує дивізіон. І завжди для мене важко навіть на відстані говорити щось негативне про Олександра Усика, бо я вважаю його чудовим хлопцем, неймовірним бійцем, неймовірний амбассадором спорту та боксу через те, як він поводиться. Ти ніколи не побачиш Олександра Усика, який зависає у нічному клубі. Він ідеальний для чемпіона суперважкого дивізіону. Але прямо зараз, чувак, ти не б'єшся, немає анонсованих боїв, ми не знаємо, що відбувається. І факт у тому, що ти трохи утримуєш дивізіон.
Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Агіта Кабаєла через один поєдинок.
Поділитись