Лопес визнав, що провів не свій найкращий бій
близько 2 годин тому
Ексчемпіон світу Теофімо Лопес (22-2, 13 KO) прокоментував поразку від Шакура Стівенсона (25-0, 11 KO). Американця цитує vringe.com:
Я думаю, я просто був занадто сфокусований на одній особливій меті, на одній особливій речі, а не користувався відкритими місцями. Я часто ловив його ударами по корпусу, тому я вважаю, це був один із моїх ефективних ударів, за допомогою якого я постійно добирався до нього. Я думаю, потрібно було просто більше комбінацій, особливо закінчувати лівими хуками тощо. Я облажався, що не слухав мою команду. Це моя запара, і я приймаю її в підборіддя. Моя команда виконала феноменальну роботу. У них були чудові посібники та інструкції. Просто сьогодні вночі я не слухав їх.
Нагадаємо, що бій пройшов усі 12 раундів – всі судді віддали Шакуру 11 3-хвилинок.