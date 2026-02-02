Чемпіон WBO Шакур Стівенсон (25-0, 11 KO) висловився про перемогу над Теофімо Лопесом (22-2, 13 KO). Американця цитує fightnews.info:

Я розірвав його. Я зробив те, що мав зробити. Це мистецтво боксу – бити та не дозволити вдарити себе, розривати суперників на частини. Я можу перемогти будь-якого з цих хлопців. Мені треба лише налаштуватися на це. Я казав вам, що я найкращий боєць на планеті, я й надалі так вважаю.

Я дивився записи боїв Лопеса і знав, що мій джеб його вб'є. Перед боєм я всім казав, що вони побачать, що маю найкращий джеб у боксі. Я бачив його слабкі сторони та скористався ними. Мені здається, що я був сильнішим бійцем. Я був швидший, розумніший, різкіший. Я ціную Тео за цю нагоду. Він один з найкращих бійців, з якими я коли-небудь бився, але я зробив те, що мав зробити.