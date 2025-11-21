Промоутер Едді Хірн в YouTube-каналі Boxing News поділився власним рейтингом P4P та оцінив позиції провідних боксерів.

За його словами, у топі він ставить Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO):

Коли дивишся на рейтинг P4P, очевидно, що там є Усик і Кроуфорд. Для мене Усик усе ще вище. Мій список виглядає так: Усик, Кроуфорд, Іноуе, Бівол, Бам.

Якщо Бам переможе, це може підняти його на четверте місце. Він нарешті отримує визнання, на яке давно заслуговує.