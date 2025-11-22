Джошуа відповів, чи проводив спаринги з Усиком у своєму останньому таборі
Британець готується до бою з Полом
близько 3 годин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) для Netflix поділився деталями співпраці з командою володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Як довго ти з ними працюєш?
«Вже декілька місяців».
В темряві, в секреті...
«Та ні, це не секрет».
Чи спарингував ти з Усиком?
«З Усиком не спарингував – він тренується десь в іншому місці зараз. Він бував у таборі, але він то заїжджає, то виїжджає».
Нагадаємо, AJ проведе поєдинок проти Джейка Пола 19 грудня в Маямі.
Раніше повідомлялося, що новий чемпіон у дивізіоні Усика готовий побитися з Джошуа.