Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) для Netflix поділився деталями співпраці з командою володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Як довго ти з ними працюєш?

«Вже декілька місяців».

В темряві, в секреті...

«Та ні, це не секрет».

Чи спарингував ти з Усиком?

«З Усиком не спарингував – він тренується десь в іншому місці зараз. Він бував у таборі, але він то заїжджає, то виїжджає».

Нагадаємо, AJ проведе поєдинок проти Джейка Пола 19 грудня в Маямі.

Раніше повідомлялося, що новий чемпіон у дивізіоні Усика готовий побитися з Джошуа.