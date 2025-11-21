Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) для YouTube-каналу Sky Sports Boxing розповів, що готовий провести поєдинок проти свого співвітчизника колишнього чемпіона в хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Едді Хірн сказав, що після бою з Джейком Полом Ей Джей прагнутиме повернутися до боротьби за титул чемпіона світу. Тож, чи розглядали б ви його як потенційного суперника після цього поєдинку?

«Так, я відкритий для всіх можливостей, усіх охочих, усіх бійців. У мене завжди була одна річ, мантра, яку я мав, – це ніколи не цуратися, ніколи не відступати, просто завжди братися за наступний і найбільший бій. І якщо це буде він, то, будь ласка, я був би радий це зробити».

Бій Джошуа проти Пола відбудеться 19 грудня на шоу в Маямі.

Нагадаємо, Вордлі відреагував на відмову Усика від чемпіонського титула WBO.