WBO підтвердила провалений допінг-тест Алімханули
Організація вже розпочала внутрішнє розслідування
близько 11 годин тому
Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно підтвердила, що чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули (17-0, 12 KO) провалив допінг-тест, проведений VADA напередодні запланованого об’єднавчого бою проти володаря титулу WBA Ерісланді Лари (31-3-3, 19 KO).
WBO підтвердила несприятливий результат аналізу чемпіона WBO у середній вазі Жанібека Алімханули, проведений VADA перед його запланованим боєм проти Ерісланді Лари. Зараз триває внутрішнє розслідування, і буде видано повідомлення про необхідність пред'явлення підстав. Подальші коментарі не будуть надані до завершення процесу.
За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, у пробі казахстанського боксера виявили мельдоній.
Нагадаємо, раніше Алімханули зустрівся з Василем Ломаченком.
