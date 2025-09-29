Легендарний Леннокс Льюїс назвав єдиного бійця, який має можливість побити Усика
Британець вважає, що Паркер заслуговує на шанс
близько 4 годин тому
Фото: Instagram
Легенда боксу Леннокс Льюїс в інтерв’ю metro.co.uk відповів, хто може створити найбільший виклик для абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Я думаю, що Джозеф Паркер зараз має найкращі шанси. Я думаю, що вони просто заморожують Джозефа Паркера. Джозефу Паркеру потрібен наступний бій, тож дайте йому його. Джозеф Паркер чекав на свій шанс. Я не знаю, чому він його ще не отримав. Я думаю, що він має бути наступним суперником Усика.
