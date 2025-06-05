Леннокс Льюїс: «Дюбуа побачив слабкість Усика у першому поєдинку»

Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про удар нижче поясу у першому поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Очевидно, Дюбуа побачив слабкість Усика у першому поєдинку. І я вірю – якщо є слабина, треба атакувати в цьому напрямку. Не треба давати ніяких поблажок, цей бій значить все! Я знаю, що Даніель цілеспрямовий, сфокусований боєць, який віддасть всього себе. Він буде бажати перемоги, бо це його мрія.

Знаєте, мої очі вже не такі хороші, але, я би сказав, що рефері дав Олександру Усику поблажку після цього удару (у п’ятому раунді першого поєдинку). Дав йому перевагу через власні сумніви.