Леннокс Льюїс: «Дюбуа побачив слабкість Усика у першому поєдинку»

Легендарний британець висловився про той самий контроверсійний удар

близько 5 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв’ю Queensberry Promotions висловився про удар нижче поясу у першому поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Очевидно, Дюбуа побачив слабкість Усика у першому поєдинку. І я вірю – якщо є слабина, треба атакувати в цьому напрямку. Не треба давати ніяких поблажок, цей бій значить все! Я знаю, що Даніель цілеспрямовий, сфокусований боєць, який віддасть всього себе. Він буде бажати перемоги, бо це його мрія.

Знаєте, мої очі вже не такі хороші, але, я би сказав, що рефері дав Олександру Усику поблажку після цього удару (у п’ятому раунді першого поєдинку). Дав йому перевагу через власні сумніви.

Леннокс Льюїс

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БоксНовини СпортуОлександр Усик – Даніель Дюбуа IIЛеннокс Льюїс

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