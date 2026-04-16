Леннокс Льюїс: «Ітаумі варто почекати, поки Усик завершить кар'єру»
На думку британця, виходити проти українця зараз — помилка
близько 1 години тому
Легендарний чемпіон Леннокс Льюїс поділився думками щодо перспектив британського суперважковаговика Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).
Попри стрімкий злет молодого бійця, Льюїс застерігає його від передчасного поєдинку з лідером дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Слова наводить Boxing News Online.
Мозес — чудовий перспективний молодий боєць. У нього є характер, він наносить хороші удари. Моя думка така: настане час, коли йому доведеться зробити цей крок [на елітний рівень], але зараз цей час ще не настав. У нього попереду ще багато часу, тому йому варто не поспішати. Поспіху взагалі немає. Якби я був на його місці, я б почекав, поки Олександр Усик завершить кар’єру, і тільки тоді знав би: «Зараз я правлю супертяжким дивізіоном». Але виходити проти нього прямо зараз — усе ж таки трохи зарано.
Нагадаємо, свій наступний бій Олександр Усик проведе 23 травня в Єгипті. Суперником українця стане зірка кікбоксингу Ріко Верховен.
