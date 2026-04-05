Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 KO) не проти ідеї розділити ринг з Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO), якого решта топів хевівейту вирішили обминати десятою дорогою. Про це американець зізнався в інтерв’ю Boxing Social:

Я в хевівейті, він також у цьому дивізіоні. Чому б і ні? Я нікого не уникаю. У цій грі я вже досвідчений ветеран, який готовий битися з усіма. Якщо натовп хоче побачити цей бій, то чому б і ні? Раніше не знав хто це такий. Спершу подивився хайлайти. Потім побачив його останній бій з Франкліном. Чорт забирай, ось це справжній нокаут! Зважаючи на все, у вас росте потенційний чемпіон! То чому б нам його не протестувати? Деонтей Вайлдер

Нагадаємо, що Вайлдер переміг у видовищному поєдинку з Дереком Чісорою.

