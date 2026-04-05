У команді Усика назвали реальну причину відмову від поєдинку з Ітаумою
близько 17 годин тому
Фото: Getty Images
Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер в інтерв’ю Seconds Out пояснив, чому українець наразі не зацікавлений у поєдинку з Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO):
Можна сказати, що дя цього ще зарано. Ітаума показує дуже сильні виступи, виглядає неперевершено і має всі якості, щоб стати великим чемпіоном. Але він ще не проходив таких випробувань, як Усик. Мозес не боксував повну дистанцію і не зустрічався з суперниками, в яких важко влучити.
Нагадаємо, що 23 травня відбудеться мегафайт Усика з Ріко Верхувеном.
