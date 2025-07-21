Леннокс Льюїс назвав бійця, який має найкращі шанси у поєдинку з Усиком
Легендарний британець хоче побачити українця у ринзі з Паркером
близько 10 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс висловився про кандидатуру наступного суперника Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Думаю, що зараз найкращі шанси були б у Джозефа Паркера. Але вони всі наче відморозилися від нього. Саме Джозеф має бути наступним. Просто зробіть цей бій. Адже він уже давно чекає на свій шанс. Я не розумію, чому він досі не отримав бій з Усіиком. Думаю, що ось тепер він точно повинен бути наступним.
Даніель Дюбуа визнав велич Усика.