Екстренер збірної України та «Українських отаманів» Леонід Лоївський розповів sport-express.ua, кого хоче побачити наступним суперником Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Хотілося б, щоб він утретє переміг Тайсона Ф’юрі – через його негарну поведінку. Думаю, у п’ятому-шостому раунді Усик його нокаутував би.

Серед реальних опонентів: новозеландець Джозеф Паркер – за рівнем боксу, потім – цікавий британець Девід Аделейє, якого недооцінюють. Бачив кілька його боїв – може бити серіями, точно не подарунок. І третій – австралієць Джай Опетая. Саме в такому порядку.