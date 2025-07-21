Олег Шумейко

Відомий український тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua висловився про перемогу Олександра Усика (24-0, 15 KO) над Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO):

Радість на душі, що Саша переміг і вкотре довів свою високу майстерність у боксі. Я радий за нього, за всю Україну. Вітаю всіх. Дюбуа отримав по заслугах за всі ті слова, які дозволяв собі на адресу нашої держави. Усик довів усьому світу, наскільки ми сильна нація і що за слова про Україну треба відповідати.

Дюбуа став сильнішим, ніж був у першому бою, але нічого не зміг показати проти Усика. Він «перегорів» чи що?

Так, він додав, але Саша просто на голову вищий класом. Він контролював усі дії британця, нав’язав йому свою манеру бою, і складалося враження, що Усик міг би нокаутувати суперника тоді, коли забажав. У першому раунді Дюбуа ще мав швидкість, але вже після другого «просів». І знову – удар нижче пояса. Саша показав клас, був вмотивованим. Він завжди налаштований на перемогу, завжди готовий, дисциплінований і в тренуваннях, і в рингу, нав’язує супернику свою гру. Усик – боксер-універсал, він усе в рингу вміє. Я думав, що після шостого раунду почнеться розгром, але все сталося раніше.

Дюбуа – фізично дуже міцний боєць, але щелепа не тренується.

Дюбуа визнав велич Усика.