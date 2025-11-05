«Тут багато українців». Небезпечний нокаутер хоче провести поєдинок з Усиком у Німеччині
Кабаєл сподівається, що український абсолют погодиться
24 хвилини тому
Фото: скріншот
Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) висловив ідею провести поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) у Німеччині. Німця цитує vringe.com:
Мене дуже підтримують у Німеччині, тут багато українців, то чому б і ні? Не маю сумніву, що такий бій легко збере повний стадіон. Якщо Усик прийме цей поєдинок, я готовий.
Нагадаємо, що Усик може уникнути поєдинку з Фабіо Вордлі, не втративши титул WBO.