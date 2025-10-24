Промоутер Джошуа виграв торги на організацію бою за колишній титул Ломаченка
Top Rank залишилася позаду
близько 1 години тому
Промоутерська компанія Matchroom Boxing Едді Гірна виграла торги на організацію поєдинка чемпіона IBF в легкій вазі американця Реймонда Мураталли (23-0, 17 КО) та обов’язкового претендента кубинця Енді Круса (6-0, 3 КО).
Matchroom Boxing перебили ставку Top Rank Боба Арума і здобула права на промоцію бою – 888,888 долара проти 550,000 доларів.
До початку червня Мураталла був тимчасовим володарем титулу IBF, але оскільки Василь Ломаченко завершив кар’єру, Реймонда було підвищено до повноцінного чемпіона.
Через кілька днів після цього Крус виграв у японця Хіронорі Мішіро та став обов’язковим претендентом на титул.
Раніше бій між боксерами намагалися узгодити на 22 листопада цього року, але на заваді стали фінансові питання. Мураталла згодом вів переговори з Флойдом Скофілдом – цей поєдинок також не вдалося організувати.