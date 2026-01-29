Лопес порівняв бій зі Стівенсоном з мегафайтом з Ломаченком
Тео не може дочекатися стартового гонгу
35 хвилин тому
Фото: Top Rank
Чемпіон WBO Теофімо Лопес (22-1, 13 KO) висловився про поєдинок з Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 KO). Американця цитує vringe.com:
Я думаю, за грандіозністю масштабу всього цього бій може бути як поєдинок з Ломаченком. Але зараз буде справа у глядачах. Моя робота просто відрізати шум і зробити те, що я повинен зробити. Це великий бій, величезний поєдинок. Ми обидва підготовлені, тож я не можу дочекатися, щоб побачити, що ми зробимо.
