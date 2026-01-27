Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) прокоментував можливий поєдинок із володарем титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО) та пояснив, чому готовий піднятися у ваговій категорії заради цього бою. Слова наводить Boxing News 24.

Тео — найбільш досвідчений у цій ваговій категорії. Це ризик, а я люблю ризикувати. Моє головне правило: перелякані гроші не приносять прибутку. Він — лідер у першій напівсередній вазі. Тому я не можу змусити його спуститися у мою вагову категорію. Я мушу піднятися до нього.

Прогноз Теофімо на дострокову перемогу? Я думаю, що тут вмикається його его. Він намагається обдурити свій розум, щоб повірити у власні слова.

Коли він б'ється з великими, повільними хлопцями, як-от Джош Тейлор чи Арнольд Барбоса, саме тоді він атакує. Але коли він боксує з кимось меншим, швидшим, або навіть із не дуже талановитими хлопцями, як Камбосос, у нього виникають проблеми.

Ризик? Мені це подобається, бо саме тоді хлопці мене недооцінюють.