Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Василя Ломаченка Рас Анбер обрав трьох боксерів за всю історію надважкої ваги, яких міг би назвати фаворитами у поєдинку з абсолютним чемпіоном з України. Слова американця наводить vringe.com:

Я вважаю, Усик зараз входить в історію, як один із найвеличніших надважковаговиків у всі часи. Я можу подумати лише про трьох хлопців, які були б трохи більшими фаворитами над Усиком, якби були такі поєдинки мрії. Я думаю, перший – це версія Мухаммеда Алі 1967 з його пересуванням у рингу. Усик зустрівся б з бійцем, який може бути навіть швидшим, ніж він, що могло бути проблемою для Усика.

Другий був би Леннокс Льюїс, який був неймовірно майстерний, великий, міг важко вдарити, по якому було важко влучити. У Ленноксі Льюїсі була певна наука.

Майк Тайсон був жорстоким бійцем, але хлопці з набором навичок завжди ставили йому проблеми. Усик, я вважаю, має величезний набір навичок. Звичайно, Тайсон, Фрейзер, Форман – вони могли б приземлити удар, тому що вони були бійцями, і це не була б прогулянка в парку. Я ж тут говорю про фаворитів з котирувань. Я вважаю, що третім бійцем був би Ларрі Холмс. Він довів протягом тривалого часу, що він здатний робити, і це був би проблематичний поєдинок стилів. Ларрі Холмс був би важким опонентом.