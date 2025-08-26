У команді Усика проаналізували Ітауму перед потенційним поєдинком
Анбер не сумнівається, що українець поставився би до британського проспекта з усією серйозністю
41 хвилину тому
Катмен абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поділився думками про Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Я вважаю, Ітаума – це один з найкращих молодих бійців у боксі за довгі роки. Я ґрунтуюся не на результаті поєдинку проти Вайта. Я бачу, що інші не бачать. Я дивлюся на те, що він робить у рингу, як він це робить, на його навички. І зараз він показав мені, що в нього чудовий набір навичок. Хоч ми бачили це фрагментами, але він показав хороші основи, хорошу ментальну базу, якої немає у нових бійців дивізіону. Кабаєл також гарний, але Мозес має щось більше – міцну ударну техніку, справді гарну базу. Я знаю, що Усик сприйняв би такий бій екстремально серйозно. Я не можу говорити за Усика, чи хоче він цей бій чи ні, бо це особисті речі.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.