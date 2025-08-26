Чемпіон світу із України спрогнозував, коли Усик завершить кар'єру
Відомий боксер захоплюється своїм співвітчизником
близько 3 годин тому
Олександр Усик / Фото - Yahoo
Український проспект середнього дивізіону Юрій Захарєєв (2-0, 1 КО) для порталу «Чемпіон» поділився прогнозами щодо подальших планів абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Я думаю, що він все-таки ще боксуватиме. Можливо, бій-другий і напевно тоді завершить кар’єру.
Він вже всіх найкращих побив. Олександр дуже крутий боксер і ми на нього рівняємося, хочемо добитися таких же результатів.
Пол, Паркер та Ітаума? Думаю, що Усик їх також поб’є».
В липні 2025 року Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в 5-му раунді.
