Український проспект середнього дивізіону Юрій Захарєєв (2-0, 1 КО) для порталу «Чемпіон» поділився прогнозами щодо подальших планів абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Я думаю, що він все-таки ще боксуватиме. Можливо, бій-другий і напевно тоді завершить кар’єру.

Він вже всіх найкращих побив. Олександр дуже крутий боксер і ми на нього рівняємося, хочемо добитися таких же результатів.

Пол, Паркер та Ітаума? Думаю, що Усик їх також поб’є».