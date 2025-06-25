Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс висловився про реванш Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова британця наводить secondsout.com:

Я думаю, що Дюбуа готовий. Даніель пройшов через випробування та негаразди. Він – вбивця королів. У нього є сила. Британець збив хлопця з ніг, тому він знає, що йому потрібно робити. Було б чудово, якби Даніелю це вдалося, ще одному чолов’язі з Великої Британії.

Це нелегке завдання, але Даніель точно та людина, яка може його завершити. Дюбуа виконав роботу. Він сертифікований чемпіон світу, і я думаю, що Дюбуа покладає великі надії на це. Він збирається це зробити.