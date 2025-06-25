Олег Шумейко

Надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) в інтерв’ю vringe.com висловився про майбутнє Олександра Усика (23-0, 14 KO) після реваншу з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO).

Якщо Усик переможе... Якщо в нього справді залишився найостанніший бій у кар'єрі... З ким би ви хотіли побачити його в рингу?

Це дуже хороше питання, на яке я, напевно, не зможу прямо так відповісти, не подумавши… Нічого не спадає на думку відразу…

Можливо, з якимсь теж таким самим легендарним спортсменом. Але, певно, зараз такого немає. Він усіх побив (сміється)... Я не знаю...

А як щодо трилогії з Ф'юрі чи Джошуа?

Мені з Ф'юрі було б нецікаво... Точно ні... Мені здається, що Ф'юрі та Джошуа вже досягли свого максимуму інтересу. І що для глядачів це вже… Навіть не знаю… Ось чесно важко вам відповісти…

Ф'юрі і Джошуа це, напевно, скоріше не «бажані» суперники, а «найвірогідніші», враховуючи їхню ринкову вартість. З «бажаними» справді складно. Хочеться легендарне ім'я, але хто може бути, якщо не Кличко?

Якщо вибирати за стилями, то, можливо, найцікавіше було б побачити Усіка з Кабайєлом.

В принципі, так. Але я думаю, що Кабайєл стане нескладним випробуванням для Усика. Стилі роблять бій. А я не бачу, щоб Кабаєл міг ... Переграти – це точно ні. Навіть фізично передавити – теж не бачу.

Дюбуа погрожує знищити Усика.