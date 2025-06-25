Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) в інтерв’ю vringe.com висловився про тактику Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) у першому поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 KO) працювати другим номером:

За великим рахунком, напирати на Усика було б дуже розумно. Навіть у першому бою, щоб він був агресором. Я не знаю, чому вони обрали таку тактику. Можливо, там були якісь свої завдання.

Однозначно вони були налаштовані покарати Усика ударами по животу. Це саме те, що вони робили. Скажімо так, вони розуміли «слабку точку» Усика, постійно туди «інвестували». Як ми бачили на відеоповторах, багато ударів були дуже нелегальними.