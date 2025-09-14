Льюїс – про мегафайт Канело Кроуфорд: «Великий бій між двома великими чемпіонами»
Британець назвав Теренса найкращим
близько 2 годин тому
Леннокс Льюїс / Фото - independent.co.uk
Легендарний британський суперважковаговик Леннокс Льюїс прокоментував перемогу абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над колишнім лідером цієї ваги Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
«Великий бій між двома великими чемпіонами. Вітаю Кроуфорда з майстерним виступом та історичною перемогою.
Величезна повага Канело за те, що вийшов проти найкращого.
Дякую Туркі за те, що подарував нам, фанатам боксу, бій, на який ми чекали».
Нагадаємо, що цього ранку Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі.