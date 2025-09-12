Промоутер Джошуа спрогнозував результат бою Альварес – Кроуфорд
Великий простій може дати про себе знати
близько 2 годин тому
Відомий британський промоутер Едді Гірн висловився про майбутній мегафайт абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
За словами Гірна, через те, що останнім часом Кроуфорд рідко виходив на ринг, він бачить фаворитом цього бою Канело. Цитує Едді boxingnews24.com.
«У Кроуфорда був простій. Бездіяльність вбиває кар'єри бійців. Кроуфорд боксував із Мадрімовим понад рік тому. Це був його останній поєдинок. Він бився зі Спенсом за рік до цього. Тож Кроуфорд провів два бої за два роки. Він піднімається у другу середню вагу, тому мені важко піти проти Канело. Я ставлю на перемогу Альвареса».
Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.
Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC.
