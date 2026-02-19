Леннокс Льюїс висловився про небажання Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) визнати поразки у поєдинках з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує fightnews.info:

Можна сказати, що це трохи неадекватно, але у певному сенсі всі ми помиляємось. Я теж часом помиляюся. Але якщо це те, що йому потрібно, щоб завестися, то я вважаю, що це добре, тому що Тайсон говорить собі, що не програв. Тепер, коли Ф'юрі вийде на ринг з Усиком наступного разу, говорячи, що не програв, набравши кращу форму і психологічно підготувавшись до поєдинку, він матиме переможний настрій.

Чи вважаю я, що Ф'юрі пішов у заперечення, не визнаючи поразки від Усика? Так, трохи пішов.